Россия перейдет на национальные кредитные рейтинги

Россия переходит к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной шкале, взамен оценок международных рейтинговых агентств. Такое положение содержится в постановлении правительства. Оно вступает в силу 14 июля.

«Подписанными постановлениями вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов правительства России, которыми предусматривается переход от рейтингов международных рейтинговых агентств, таких как "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале», — говорится в документе.

Целью присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале является обеспечение безопасности инвестиций. Постановление вносит изменения в несколько нормативных актов, которые устанавливают ограничения по использованию кредитных рейтингов органами власти и ЦБ. Использоваться могут только рейтинги по национальной шкале, подчеркивается в документе.

В частности, национальные рейтинги будут использоваться при инвестировании средств пенсионных накоплений.

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) станет основным кредитным агентством, рейтинги которого принимают для оценки отечественных активов.

В начале июля агентство Reuters писало о том, что прогноз изменения суверенного кредитного рейтинга России, который сейчас находится на «мусорном» уровне, не внушает оптимизма из-за угрозы введения новых санкций США, низких цен на нефть и сомнений относительно восстановления экономики страны. В марте S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного», подтвердив рейтинг BB+.

Месяцем ранее агентство Moody's подтвердило уровень суверенного кредитного рейтинга России (Ba1), но улучшило прогноз до «стабильного» с «негативного».

Fitch Ratings, единственное из «большой тройки» агентств, подтвердило инвестиционный уровень рейтинга России — на уровне BBB- со «стабильным» прогнозом.