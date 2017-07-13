Прокурор рассказала про угрозы свидетелям по делу об убийстве Немцова

Свидетелям обвинения по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова поступали угрозы во время разбирательства в Московском окружном военном суде. Об этом агентству ТАСС рассказала прокурор по уголовному делу Мария Семененко.

«Да, было. По крайней мере, нам достоверно известно о нескольких таких случаях в отношении свидетелей», — отметила она.

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Семененко не стала отвечать на вопрос, находится ли кто-то из свидетелей под государственной защитой. По ее словам, такая информация является закрытой.

В четверг, 13 июля, суд приговорил Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Помимо Дадаева, по делу проходят Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет.

Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, Руслан Мухудинов, предполагаемый организатор преступления, предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство, он объявлен в международный розыск. Киллером следствие и суд сочли Дадаева.