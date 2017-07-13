Прокурор рассказала о запасном плане убийства Немцова в «Украине»

Осужденные за убийство политика Бориса Немцова готовили покушение не только на улице, но и в гостинице «Украина». Об этом в четверг, 13 июля, ТАСС сообщила прокурор по делу Мария Семененко.

По ее словам, двое фигурантов дела Темирлан Эскерханов и Руслан Мухудинов (предполагаемый организатор) находились в отеле за три часа до нападения на оппозиционера — они не исключали, что Немцов может прийти туда вместе со спутницей Анной Дурицкой.

«Это был резервный план», — пояснила Семененко.

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Ранее в четверг суд приговорил к 20 годам лишения свободы Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Всего по делу проходят пять человек: Дадаев, Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев. Соучастники преступления получили различные сроки — от 11 до 19 лет.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, Мухудинов, предполагаемый организатор преступления, предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство; Мухудинов объявлен в международный розыск. Киллером следствие и суд считают Дадаева.