Трамп заявил о работе над вторым перемирием в Сирии

В настоящее время идет работа над документом о втором перемирии в Сирии. Об этом в четверг, 13 июля, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

«Мы работаем над вторым перемирием еще в одной очень сложной части Сирии», — сказал американский лидер.

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Макрон, в свою очередь, отметил, что по результатом прошедшей встречи с Трампом была достигнута договоренность продолжать совместную работу по Сирии и Ираку. «В особенности чтобы иметь возможность совместно вести дипломатические инициативы, которые позволят создать дорожную карту после войны», — пояснил он.

Ранее было достигнуто соглашение о прекращении огня в сирийском районе Дераа и Эль-Кунейтры. О нем было объявлено 7 июля, после беседы Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге.

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.