В Кемерово завершили следствие по делу о гибели трех взрослых и двух детей в ДТП

Водитель грузовика, ставший виновником автокатастрофы в Кемерово, в которой погибли двое взрослых и трое детей, полностью признал свою вину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областной прокуратуры Елена Тушкевич.

Материалы по теме Спят усталые Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане

Она уточнила, что расследование уголовного дела завершено, и в пятницу, 14 июля, обвинительное заключение утверждено и направлено в суд. Скорее всего, оно будет рассматриваться в особом порядке — об этом попросил обвиняемый.

Речь идет о столкновении легкового автомобиля и КамАЗа с полуприцепом, произошедшем 16 марта 2017 года около 15:00 на Пригородной улице города Кемерова. Водитель грузовика, сворачивая с главной дороги на второстепенную, не пропустил легковой ВАЗ-2112. В результате столкновения на месте происшествия погибли девочка полутора месяцев, 35-летний водитель легкового автомобиля, его 29-летний друг и 24-летняя жена. В реанимацию были доставлены две девочки, четырех и девяти лет. Младшая, не смотря на все усилия врачей, скончалась через несколько часов.

Обвинения по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ) было предъявлено 45-летнему водителю КамАЗа с полуприцепом-цистерной, сотруднику одного из Кемеровских автопредприятий. Сам он полностью признал свою вину, и до сих пор не может понять, почему он не заметил встречный автомобиль. «Обвиняемый тяжело переживает произошедшее», — рассказала Елена Тушкевич.