США начали готовить новые санкции против работающих с КНДР китайских компаний

Соединенные Штаты готовят новые санкции против китайских компаний, связанных с Северной Кореей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Сначала, по данным собеседников агентства, ограничительные меры затронут небольшие финансовые организации и компании, связанные с ядерной и ракетной программой КНДР. Крупные китайские банки, по крайней мере на первое время, из-под действия рестриктивных мер будут выведены.

Жесткость санкций и сроки их реализации будут зависеть от того, насколько настойчиво Пекин будет требовать от Пхеньяна остановить испытания ракет и ядерных боеприпасов. Президент США Дональд Трамп, по словам источников, теряет терпение от нерасторопности китайских властей. Из-за нее КНР может столкнуться с экономическим давлением со стороны Вашингтона, чего еще не было при нынешнем главе Белого дома, отмечает Reuters.

Официальный представитель президентской администрации от комментариев отказался.

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11 июля китайские власти заявили, что не играют ключевую роль в решении северокорейской проблемы. «Те, кто преувеличивает и подчеркивает ответственность Китая в решении ядерной проблемы [Корейского] полуострова, либо не имеют полного и точного ее понимания, либо руководствуются собственными скрытыми мотивами», — отметил тогда официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, в основе кризиса лежат противоречия между КНДР и США.

При этом в середине июня сообщалось, что Вашингтон оставляет за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые предположительно оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках.

