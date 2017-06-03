Россия потребовала от США разъяснений по поводу санкций против КНДР

Москва рассчитывает получить от США разъяснения касательно санкций, введенных в отношении российских компаний из-за их связей с КНДР. Об этом на заседании Совета безопасности всемирной организации заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

«Хотели бы услышать разъяснения от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций против КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование», — заявил Сафронков в пятницу.

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Минфин США ввел санкции в отношении нескольких организаций и физических лиц из-за сотрудничества с Северной Кореей в области развития ракетных и ядерных технологий. Под ограничения попали в том числе две российские компании — «Ардис-Подшипник» и «Независимая нефтяная компания», а также гражданин России Игорь Мичурин.

В МИД России ранее заявили, что разрабатывают ответные меры на введенные Соединенными Штатами ограничения. В Кремле посетовали, что установленные санкции отрицательно скажутся на отношениях Москвы и Вашингтона.

В ночь на 3 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, расширяющую санкции в отношении КНДР. Документ, работа над которым продолжалась последние несколько недель, предполагает включение в санкционный список четырех организаций и более десяти частных лиц, которые, по мнению авторов проекта резолюции, могли действовать за рубежом в интересах КНДР.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки в КНДР любых видов оружия. Кроме того, под запрет попали материалы и технологии, которые могут быть использованы в ядерной и ракетных программах Пхеньяна.