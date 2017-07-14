В Кремле обещали подумать над возможным визитом Путина в Белый дом

Решение о визите президента России Владимира Путина в Белый дом может быть принято только после получения приглашения от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Давайте дождемся приглашения. Решение принимается после поступления таковых», — сказал Песков.

Днем ранее президент США заявил, что пригласил бы российского коллегу в Вашингтон, однако счел текущий момент неподходящим для такого визита.

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7 июля в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» состоялась первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение лидеров продлилось 2 часа 15 минут. Российский президент по итогам саммита выразил уверенность в том, что им удалось установить личные взаимоотношения.

26 мая представитель Белого дома заявил, что Трамп не собирается снимать с России санкции, введенные после присоединения Крыма к России и начала военных столкновений на востоке Украины в 2014 году, а также не исключает возможности их ужесточения.

Последний официальный визит президента РФ в Вашингтон состоялся в июне 2010 года. Пост главы российского государства тогда занимал Дмитрий Медведев.

