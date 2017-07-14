Сбежавший из «Рубина» нападающий вернулся в казанский клуб

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун перешел в «Рубин». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Футболист подписал контракт, срок действия которого не разглашается. Он выбрал номер 33.

«Я очень рад вернуться в "Рубин", где я начинал свою карьеру. Именно благодаря "Рубину" я стал узнаваем, и меня стали приглашать в сборную. Со своей стороны я буду делать все, чтобы помочь команде. Уверен, что мы все вместе, с партнерами, руководством будем делать все для развития клуба», — заявил Азмун.

В составе «Ростова» иранский форвард провел 41 матч в сезоне-2016/2017, забив 16 мячей.

За «Рубин» Азмун выступал с 2012 по 2015 год. После этого он играл за «Ростов» на правах аренды. Летом 2016 года форвард вернулся в Казань. «Рубин» отказался продать нападающего ростовчанам за 2,5 миллиона долларов — сумму, прописанную в новом трудовом договоре, который руководство посчитало поддельным. В результате Азмун самовольно покинул расположение клуба и присоединился к «Ростову», в котором провел сезон-2016/2017.

