Крым
 

Качество госуслуг в Крыму проверят «тайные покупатели»

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Сергей Аксенов
Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил министру экономического развития региона Андрею Мельникову проверить качество услуг в госорганизациях с помощью «тайных покупателей». Об этом министр в пятницу, 14 июля, написал на своей странице в Facebook.

«Министерство проводит консультационные встречи со всеми органами власти, которые оказывают госуслуги, чтобы они сделали "работу над ошибками" и провели собственную ревизию правил оказания услуг. Проведем и операцию "тайный покупатель"», — рассказал Мельников.

Министр также подчеркнул, что правительству региона «особенно важно мнение жителей Крыма о "слабых местах" в оказании конкретных услуг» и попросил крымчан делиться своими предложениями и замечаниями.

В феврале 2016-го глава Аксенов поручил вице-премьеру, министру внутренней политики, информации и связи республики Дмитрию Полонскому провести служебное расследование по факту продажи мест в очередях в МФЦ Симферополя. Аксенов тогда охарактеризовал эту ситуацию как позорную.

«Тайный покупатель» — метод исследования, используемый для оценки качества услуг. Специально подготовленные люди осуществляют проверки под видом реальных клиентов.

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