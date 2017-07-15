Крымский арбитр отказался судить матч за Суперкубок Украины

Крымский футбольный арбитр Анатолий Жабченко отказался судить матч за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Об этом сообщает football24.ua.

Он обратился с заявлением в Комитет арбитров Федерации футбола Украины, в котором попросил снять его с матча за Суперкубок. Было решено заменить Жабченко на Константина Труханова. По информации МК, причиной для отказа Жабченко от обслуживания матча «Шахтера» и «Динамо» стали угрозы украинских националистов.

Отмечается, что уроженец Симферополя Жабченко и еще один украинский арбитр Юрий Вакс попали в базу данных сайта «Миротворец» за сознательное нарушение правил пересечения государственной границы Украины. Также у Жабченко был обнаружен российский паспорт.

Игра за Суперкубок Украины пройдет 15 июля в Одессе.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также российских артистов, побывавших в Крыму после его воссоединения с Россией.