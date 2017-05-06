«Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в десятый раз выиграл чемпионат Украины. В 28-м туре лидер Премьер-лиги обыграл в Харькове со счетом 3:2 луганскую «Зарю». После этого команда стала недосягаемой для киевского «Динамо», даже при самом благоприятном раскладе столичный клуб не сумеет догнать дончан по очкам, сообщает «Интерфакс».

«Шахтер» вернул себе титул, утраченный в 2014 году. Два предыдущих сезона первенство страны выигрывало «Динамо», доведя свой счет до 15 чемпионских титулов.

Тренирует «Шахтер» португалец Паулу Фонсеки, который возглавил донецкую команду 31 мая 2016 года. Победа его подопечных стала его первым выигранным чемпионатом в карьере тренера.