Более десятка украинских футболистов дисквалифицированы за договорные матчи

Контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола Украины (ФФУ) дисквалифицировал 12 игроков харьковского «Металлиста» за участие в договорных матчах. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на телеканал «Футбол 24».

Отстраненные игроки выступали за юношеские и молодежные команды клуба. Список дисквалифицированных выглядит следующим образом: Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха, Денис Ткаченко.

Сроки дисквалификации составит от шести месяцев до трех лет.

В ФФУ заподозрили этих игроков в сдаче матчей в сентябре 2016 года.