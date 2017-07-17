Федерер объяснил слезы в финале Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, почему заплакал после финала Уимблдона, в котором он одержал победу над хорватом Марином Чиличем. Слова спортсмена приводит New York Times.

«Я оказался наедине с собой, и видимо, тогда я осознал, что снова смог выиграть Уимблдон, установил новый рекорд, и моя семья здесь со мной. Я был невероятно счастлив. Тогда же я вспомнил, какие усилия пришлось приложить, чтобы снова оказаться здесь», — сказал Федерер.

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В финале, который прошел в воскресенье, Федерер победил Чилича со счетом 6:3, 6:1, 6:4 и завоевал восьмой титул на кортах Уимблдона, что является рекордом. Ранее он побеждал здесь в 2003-2007, 2009 и 2012 годах. Семь побед на британском турнире «Большого шлема» одерживал американец Пит Сампрас.

Ранее в 2017 году Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии. В его активе теперь 19 побед на турнирах «Большого шлема». У второго теннисиста по этому показателю, Рафаэля Надаля, их 15.