Шарапова проиграла первый матч после травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом матче после травмы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в воскресенье уступила 62-й ракетке мира американке Шелби Роджерс со счетом 3:5 в рамках командного выставочного турнира World Team Tennis в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Команда Orange County Breakers, за которую выступает Шарапова, проиграла действующим победителям турнира San Diego Aviators с общим счетом 14:17.

15 июня Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на турнир в американском Стэнфорде.

30-летняя россиянка пропустила Уимблдон из-за травмы, полученной на Открытом чемпионате Италии в мае этого года. Шарапова должна была выступить в квалификации английского турнира «Большого шлема», так как организаторы отказались предоставить ей wild card.