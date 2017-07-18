Игрок «Краснодара» прописал в контракте возможность делать кульбиты после голов

Стали известны детали трансфера 20-летнего нападающего сборной Румынии по футболу Андрея Ивана из клуба «Университатя» (Крайова) в «Краснодар». Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

По информации источника, сумма сделки составила три миллиона евро. Еще миллион «горожане» выплатят «Университате» в качестве бонусов в случае достижения Иваном определенных успехов, каких именно — не уточняется. Самый любопытный пункт в контракте форварда с «Краснодаром» — возможность делать кульбиты после забитых мячей. Это традиционное празднование игроком голов.

О подписании пятилетнего контракта с Иваном российский клуб объявил в понедельник, 17 июля.

В составе команды «Университатя» нападающий сыграл 101 матч, в которых забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. В майке национальной сборной Румынии форвард провел три встречи.