Представитель Баскова подтвердила сообщения о свадьбе с «Мисс Россией» в Грозном

Представитель российского эстрадного певца Николая Баскова Марина Наумова подтвердила, что артист планирует сыграть свадьбу с телеведущей Викторией Лопыревой в Грозном. Ее слова передает RT во вторник, 18 июля.

«Информация, которая появилась сегодня в Instagram, соответствует истине. Свадьба Николая и Виктории планируется на 5 октября», — заверила Наумова.

Ранее во вторник Лопырева в соцсетях ответила на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что телеведущая сыграет свадьбу с Басковым. Она опубликовала отрывок из фильма «Кавказская пленница», в котором главный герой Шурик говорит: «Свадьбы не будет!».

Глава Чеченской Республики в тот же день заявил, что сердца Лопыревой и Баскова «нашли друг друга» в Грозном, и бракосочетание звезд состоится 5 октября.

Басков был женат на Светлане Шпигель с 2001 по 2008 год, у него есть 11-летний сын. Победитель конкурса «Мисс Россия 2003» Лопырева до 2015 года состояла в браке с футболистом Федором Смоловым.