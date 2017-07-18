«Мисс Россия» ответила на заявление Кадырова о ее свадьбе с Басковым в Грозном

Победитель конкурса «Мисс Россия 2003» Виктория Лопырева ответила на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о ее якобы предстоящей свадьбе с певцом Николаем Басковым в Грозном. В своем Instagram во вторник, 18 июля, она разместила отрывок из фильма «Кавказская пленница», намекающий об обратном.

Во фрагменте из ленты главный герой Шурик говорит: «Свадьбы не будет!».

Всем хорошего настроения и отличного дня! ❤️V A post shared by Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) on Jul 18, 2017 at 12:58am PDT

«Всем хорошего настроения и отличного дня!» — подписала она свою публикацию.

О том, что Лопырева и Басков обручились, Кадыров объявил во вторник. Он также сообщил, что бракосочетание пройдет в Грозном 5 октября. Глава Чеченской Республики добавил, что «их сердца нашли друг друга» именно в этом городе.

Басков был женат на Светлане Шпигель с 2001 по 2008 год, у него есть 11-летний сын. Лопырева до 2015 года состояла в браке с футболистом Федором Смоловым.