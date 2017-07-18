Британским туристам пригрозили шестью годами тюрьмы за заявления об отравлении

Трем британским туристам грозит от полутора до шести лет тюрьмы из-за фиктивных заявлений об отравлении во время отдыха в Испании. Об этом пишет газета Daily Mail.

Пол Робертс (Paul Roberts), его партнерша Дебора Бритон (Deborah Briton) и ее совершеннолетняя дочь Шарлин (Charlene) предстали перед судом Ливерпуля, где им предъявили обвинения в мошенничестве. Все трое заявили о своей невиновности.

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По словам прокурора Сэма Брауна (Sam Brown), британцы утверждали, что якобы пострадали от пищевого отравления во время отдыха на испанском острове Майорка в 2016 году. Вину за это путешественники возложили на туроператора Thomas Cook, который продал им путевки. В качестве компенсации они потребовали от компании в общей сложности 52 тысячи фунтов (почти 60 тысяч евро).

Предварительное слушание по данному делу назначено на 10 августа. Обвиняемые пока находятся на свободе. Дело о фиктивных жалобах на пищевое отравление во время отдыха впервые в Великобритании будет рассмотрено в уголовном суде.

В начале июля стало известно, что правоохранительные органы Испании начали расследование в отношении путешественников из Соединенного Королевства. Туристов заподозрили в подаче сотен ложных заявлений об отравлении с целью получения денежных компенсаций от отелей.