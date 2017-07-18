В британском парламенте сменился глава межпартийной группы по России

Новым главой межпартийной группы по России в парламенте Великобритании стал лейборист Крис Брайант. Об этом РИА Новости сообщил депутат-консерватор Дэниэл Кочински. На этом посту Брайант сменил сэра Эдварда Ли.

Брайант, в прошлом занимавший также пост министра по делам Европы, известен многочисленными резкими высказываниями в адрес России. В феврале он заявил, что «имеются четкие доказательства» того, что российские хакеры вмешались в ход британских всеобщих выборов в мае 2015 года.

Кроме того, говоря о взаимоотношениях парламентариев двух стран, Кочински рассказал, что депутаты палаты общин могут зимой прибыть в Москву для встречи с коллегами из Госдумы, а осенью — принять участие в 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС), которая пройдет в Санкт-Петербурге.

«Я бы хотел свозить делегацию британских парламентариев-консерваторов в ноябре или в декабре в Россию. Потому что я считаю очень важным, несмотря на продолжающиеся проблемы, начать выстраивать двусторонние отношения между нами и Государственной Думой. У нас у всех есть обязательство продолжать диалог и добиваться взаимного доверия», — сказал Кочински.

По его словам, в состав делегации, скорей всего, войдут консерваторы Иан Лидделл-Грэйнджер и Найджел Эванс. «Будут еще лейбористы», — добавил парламентарий.

В начале марта международный комитет Палаты общин опубликовал доклад о состоянии отношений между двумя странами, в котором содержался призыв к сотрудничеству с Москвой. По мнению британских парламентариев, отказ правительства от взаимодействия с Россией нельзя назвать жизнеспособным вариантом внешней политики, так как это государство обладает ядерным оружием и является является членом Совбеза ООН.

В Госдуме, в свою очередь, заявили, что приветствуют настрой британского парламента на восстановление диалога с Россией.