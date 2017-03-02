В британском парламенте призвали к диалогу с Россией

Великобритании следует взаимодействовать с Россией, и отказ от сотрудничества с ее правительством нельзя назвать жизнеспособным вариантом внешней политики, так как РФ является государством с ядерным оружием и членом Совбеза ООН. Об этом говорится в докладе международного комитета Палаты общин британского парламента.

Как отмечается, Великобритания может взаимодействовать с правительством России, но без необходимости делать уступки в сфере морали и законности, жертвовать своими ценностями и стандартами. Комитет порекомендовал выделить на анализ взаимоотношений с Россией еще больше ресурсов в МИДе и рассмотреть вопрос о назначении должностного лица на министерском уровне, ответственного за отношения с РФ.

Действия России на Украине и в Сирии парламентарии назвали наиболее актуальными внешнеполитическими проблемами в отношениях между Москвой и Лондоном. «Украина должна выбрать свое собственное будущее. Великобритания и ее союзники должны поддержать Украину в развитии устойчивости к посягательству на нее со стороны России и в строительстве ее социальной, политической и физической инфраструктуры, которая будет способствовать дальнейшему взаимодействию с Западом и позволит Украине взаимодействовать с Россией на более ровном игровом поле», — отмечается в документе.

Члены комитета признают, что становится все труднее поддерживать единую западную позицию по санкциям в связи с Украиной. Но при этом ограничительные меры в адрес отдельных персон, как считают в Лондоне, смогут более эффективно привлечь к ответственности тех должностных лиц в России, которые названы ответственными за злоупотребления, в частности, нарушения прав человека.

В связи с Сирией правительство вправе призвать к ответу российских военных за действия, которые могут быть квалифицированы как нарушение международного гуманитарного права, подчеркивается в докладе.

По мнению депутатов, у британцев и россиян «здоровые культурные отношения», несмотря на продолжающиеся политические трудности. В связи с этим правительство должно не ограничиваться проблемой отношений с руководством России и обратиться к ее народу через такие механизмы, как образовательные обмены и поддержка малого бизнеса в секторах, не затронутых санкциями. Стратегия взаимодействия между людьми и наведение мостов с новым поколением российских политических и экономических лидеров могли бы лечь в основу улучшения отношений России и Великобритании в будущем, заключают парламентарии.