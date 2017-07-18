Фронтмена Depeche Mode выписали из минской больницы

Вокалист британской группы Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из больницы в Минске, куда попал с острым кишечным расстройством. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 июля.

Музыкант был госпитализирован 17 июля. Гаан почувствовал себя плохо перед концертом, и врачи рекомендовали ему отказаться от выступления. Из-за произошедшего коллективу пришлось отменить мероприятие, которое должно было состояться в спортивно-культурном комплексе «Минск-Арена».

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В марте Depeche Mode обвинили в ультраправых взглядах. Гаан на это ответил, что многие тексты группы ошибочно воспринимают как содержащие радикальные призывы. «Наше творчество гораздо ближе к социализму, рабочему классу», — подчеркнул он.

Коллектив приехал в столицу Белоруссии в рамках турне Global Spirit Tour, который проходит в поддержку их нового альбома Spirit. Релиз пластинки состоялся 17 марта.

