Вокалист Depeche Mode снялся в рекламе Dior

Видео: Christian Dior / YouTube

Вокалист британской группы Depeche Mode Дэйв Гаан принял участие в рекламной кампании Dior Homme и представил несколько моделей одежды на осенне-зимний сезон. Ролик с его участием опубликован на YouTube. Снимки сделал фотограф Дэвид Симс.

Коллекция посвящена техно-вечеринкам. Среди прочего в нее вошли кожаные плащи, неоновые свитеры и короткие меховые шубы.

Группа Depeche Mode создана в 1980 году. Коллектив записал такие хиты, как Personal Jesus, Everything Counts, Just Can’t Get Enough и Enjoy The Silence.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, а также косметика, часы и драгоценности.