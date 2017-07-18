Во втором кемеровском детском саду обнаружили проблемы с радиацией

В Кемерово опечатали на 50 дней две комнаты в детском саду, где было зафиксировано недопустимое содержание радона в воздухе. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

«Это кабинет логопеда и комната одной из групп воспитанников», — отмечено в тексте. Дети продолжают посещать учреждение.

Администрацию детского сада привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия (статья 6.3 КоАП РФ).

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Исследование проводилось в ходе плановой проверки учреждения сотрудниками Роспотребнадзора в начале июля.

Это уже второй детский сад в Кемерово, где повышен радиационный фон. В первом также обнаружили высокую концентрацию радона в воздухе. Обследование помещений в учреждении, работающем более 50 лет, провели после очередного ремонта. Теперь его закрыли на 60 суток.

Радон — бесцветный инертный газ, присутствующий в почве и скальных породах. При определенной концентрации, попадая в организм человека, радон способствует процессам, которые приводят к раку легких.