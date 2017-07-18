Главком ВВС предложил использовать МиГ-35 для обучения летчиков

Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев отметил высокий потенциал многоцелевого истребителя МиГ-35 в части обучения на нем курсантов и строевых летчиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с авиасалона МАКС-2017, открывшегося в подмосковном Жуковском.

«Это легкий истребитель, экономичный очень, он пойдет для обучения курсантов на выпускном курсе, для обучения пилотов в строевых частях и освоения всех видов техники пилотирования, маневров, всего вооружения. За этим самолетом, я думаю, будущее, и, естественно, он дешевле, чем тяжелые истребители, поэтому мы будем его брать», — сказал Бондарев.

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Он уточнил, что на МиГ-35 можно отрабатывать применение практически всей номенклатуры имеющихся авиационных средств поражения.

Осенью 2016 года были начаты испытания новой версии МиГ-35 по техническому заданию Минобороны России. До того момента этот индекс использовался для маркетингового обозначения глубоко модернизированного самолета на платформе МиГ-29, в котором применяются отдельные технологические элементы авиации пятого поколения.

Российские военные первоначально предполагали закупку 37 истребителей МиГ-35 в рамках Государственной программы вооружений 2011-2020 годов. В данный момент поставки техники перенесены в новую Госпрограмму, рассчитанную на период 2018-2025 годов. Серийный выпуск истребителя запланирован с 2019 года.