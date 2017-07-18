США полностью сняли ограничения на провоз электроники в самолетах

Администрация транспортной безопасности США (TSA) отменила запрет на провоз электроники в ручной клади на рейсах авиакомпании Saudi Arabian Airlines в Соединенные Штаты. Об этом сообщается в официальном микроблоге ведомства в Twitter.

Как пояснили представители TSA, перевозчик из Саудовской Аравии и воздушная гавань имени короля Абдул-Азиза в Джидде, являющаяся портом приписки авиакомпании, выполнили все новые требования США по ужесточению мер безопасности.

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Таким образом Вашингтон полностью снял ограничения на провоз крупногабаритных гаджетов на рейсах из стран Ближнего Востока и Африки. Подобные меры американские власти ввели в марте текущего года. Пассажирам, направляющимся в Соединенные Штаты из ряда государств, запретили провозить в ручной клади устройства, превышающие по размеру мобильные телефоны.

В черный список, помимо Саудовской Аравии, Кувейта и Катара, также попали Турция, ОАЭ, Египет, Иордания и Марокко. Ужесточение требований Вашингтон объяснил возросшей террористической угрозой на борту лайнеров.