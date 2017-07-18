В ЦБ заявили о недопустимости информационных атак на «Югру»

Информационные вбросы, направленные против банка «Югра», преждевременны и опасны. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил зампред Центробанка Василий Поздышев.

«Любые комментарии, вбросы информационные, которые появляются на рынке, они, конечно, преждевременны и опасны», — заявил он.

Поздышев уточнил, что первоочередной задачей временной администрации, которая приступила к работе в банке «Югра» 10 июля, является сведение банковского баланса.

Только после получения этой информации ЦБ сможет «принимать решения о дальнейшей судьбе этой кредитной организации», добавил Поздышев.

Ранее, 12 июля, первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин призвал не спешить с прогнозами о ситуации вокруг банка «Югра». «Временная администрация проводит обследование финансового состояния банка. Давайте подождем результатов», — говорил он. При этом акционеры «Югры» готовы провести санацию банка за счет собственных средств, сообщал экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев. По его словам, банк не проводил сомнительных операций, а вся финансовая отчетность соответствовала международным и российским нормам.

10 июля Банк России установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры», а также ввел временную администрацию на полгода.