Акционеры «Югры» сообщили о готовности провести санацию за свой счет

Акционеры банка «Югра» готовы провести санацию банка за счет собственных средств. Об этом в понедельник, 17 июля, газете «Известия» сообщил экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев.

«Нужно дать возможность акционерам самооздоравливать банки, в том числе привлекая дополнительных рыночных инвесторов», — добавил он.

По утверждениям Шиляева, банк не проводил сомнительных операций, а вся финансовая отчетность соответствовала международным и российским нормам.

На санацию банка, входившего в топ-30 крупнейших финансовых учреждений страны, рассчитывают не только его владельцы и руководство, но и главы крупнейших банковских ассоциаций. Среди них — президент АРБ Гарегин Тосунян, который считает, что претензии Банка России к «Югре» значительно ниже, чем к закрытому в марте этого года Татфондбанку. А Павел Самиев, управляющий директор НРА, указал, что отсутствие решительных действий ЦБ по отзыву лицензии повышает вероятность санации банка.

В распоряжении «Известий» оказалась справка уполномоченного ЦБ от 30 июня, в которой сказано, что доформирование резервов не привело к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Напомним, что незадолго до введения моратория ЦБ на удовлетворение требований кредиторов, Банк России потребовал от банка «Югра» досоздать резервы на 13,4 миллиарда рублей. Несмотря на то, что банк в рекордно короткие сроки, «фактически за 24 часа» выполнил требования, ЦБ все же ввел мораторий.

Шиляев уточняет, что финансовая отчетность банка на 1 июля свидетельствует о выполнении банком установленных нормативов и требований к капиталу.

«Акционеры готовы поддерживать банк до его полного финансового оздоровления, они способны исправить ситуацию, в которой в данный момент находится "Югра". Самое главное, чтобы нас услышали и предоставили возможность спасти банк, выполнить все требования регулятора в полной мере и своевременно. Тем более что существует законодательная база, которая дает возможность банкам проводить процедуру самооздоровления», — сказал он.

Банк «Югра» был несколько раз докапитализирован за последние два года. На 28,6 миллиарда рублей — в 2016 году, на 4,75 миллиарда рублей — в начале 2017-го. Кроме того, 7 июня после требования ЦБ досоздать резервы основной акционер банка Алексей Хотин внес в капитал банка 20 миллиардов рублей. Последняя докапитализация от акционера была проведена 23 июня в размере 5,1 миллиарда рублей.