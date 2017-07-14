В Госдуме потребовали проверить ЦБ и АСВ в связи с ситуацией вокруг «Югры»

Госдума в пятницу, 14 июля, рассмотрит проект поручения профильным комитетам о запросах в Генпрокуратуру, ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) о проверках банка «Югра», выявленных нарушениях и предпринимаемых мерах по защите интересов вкладчиков, кредиторов и государства. Документ подготовили депутаты от фракции ЛДПР и «Единой России», пишут «Ведомости».

«Для ряда регионов, в том числе для Ханты-Мансийска, "Югра" ассоциировался с надежным банком, многие вкладчики понесли туда деньги, поэтому сейчас я и мои коллеги постоянно получаем обращения от граждан и малого бизнеса, чьи средства зависли», — сказал один из авторов запроса Владимир Сысоев. Это беспрецедентный случай и потребуются не только деньги АСВ, указывает депутат.

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В Госдуме интересуются, как ЦБ надзирал за соблюдением законодательства и нормативов банком «Югра», а также о предпринимаемых мерах по стабилизации его деятельности. Также парламентариев волнует, хватит ли у АСВ средств на выплаты всем вкладчикам кредитной организации. Объем компенсаций может превысить заявленные регулятором 170 миллиардов рублей, опасаются депутаты.

Ранее 14 июля глава АСВ Юрий Исаев сообщил, что остаток средств в фонде обязательного страхования вкладов составляет 163 миллиарда рублей. При необходимости агентство может обратиться за кредитом в ЦБ, указал он.

10 июля Банк России установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признают в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.