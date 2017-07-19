Дмитрий Сычев забил первый мяч в ПФЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев, ныне выступающий за московский «Локомотив-Казанку», забил первый мяч в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Сычев появился на поле на 54-й минуте матча со «Знаменем труда» (Орехово-Зуево). Он отличился, ударив по мячу с близкого расстояния после штрафного. «Локомотив-Казанка» одержал победу со счетом 7:0.

33-летний Сычев подписал контракт с «Локомотивом-Казанкой» летом 2017 года. В период с 2004 по 2015 год он выступал за столичный «Локомотив», играющий в Российской футбольной премьер-лиге.

В его активе 47 матчей в составе сборной России, в которых он забил 15 мячей.