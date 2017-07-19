В России стали производить больше водки и коньяка

За последние полгода производство водки в России увеличилось на 19,4 процента. Об этом в среду, 19 июля, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В документе «О социально-экономическом положении России» отмечается, что за июнь в годовом выражении производство водки сократилось на 4,6 процента, до 6,3 миллиона декалитров. Также уменьшилось производство коньяка — минус 11,4 процента к июню прошлого года. При этом за январь-июль производство коньяка в годовом отношении выросло на 12,8 процента.

Производство сигарет в январе-июне текущего года сократилось на 20 процентов. В июне было произведено 23,9 миллиарда штук.

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Ранее 19 июля сообщалось, что Минфин России поддерживает предложение Минсельхоза о раздельном регулировании вина и другой алкогольной продукции. По мнению авторов законопроекта, разделение «будет способствовать формированию системной единообразно толкуемой и применяемой нормативной правовой базы, что должно стать определяющим условием для стимулирования развития виноградарства и виноделия в России».

3 июля глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что снижение уровня потребления крепких напитков за счет вина может положительно сказаться на демографической ситуации в России.