По делу о похищении женщины из казино на Филиппинах арестовали 43 иностранца

На Филиппинах полиция арестовали 41 китайца и двух малайзийцев, подозреваемых в похищении гражданки Сингапура. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает Reuters.

16 июля к 48-летней женщине, проигрывающей крупную сумму денег, в казино подсели трое мужчин и женщина. Они предложили одолжить ей деньги и поехать в другое игорное заведение.

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Однако вместо этого женщину отвезли в отель и избили. Ее семье отправили сообщение, в котором потребовали за ее жизнь 180 тысяч долларов.

Арестованные входили в преступную банду, подозреваемую в причастности к 11 подобным нападениям. По словам полицейских, женщину освободили на следующий день после похищения.