Сборную Джибути по футболу распустили из-за постоянных неудач

Федерация футбола Джибути решила расформировать национальную команду в связи с неудовлетворительными результатами. Об этом сообщает BBC Sport.

По словам технического директора федерации Омара Али Мохамеда, основная команда постоянно проигрывает. Поэтому было принято решение всех отстранить и сделать ставку на молодежную сборную. «Вопрос не в деньгах, это просто новая политика федерации. Мы будем участвовать в молодежных соревнованиях до 15, до 17 и до 20 лет», — сказал он.

В шести последних матчах команда Джибути потерпела шесть поражений с общим счетом 3:24.

Сборная Джибути занимает 185-е место из 211 в рейтинге Международной федерации футбола. Население восточноафриканской страны, омываемой с востока водами Аденского залива, составляет 640 тысяч человек.