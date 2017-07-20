Прифронтовой Мариуполь решили сделать туристическим центром

Власти украинского Мариуполя, который находится у линии разграничения сторон вооруженного конфликта в Донбассе, намерены сделать город центром фестивалей, пляжного отдыха и туризма. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает УНИАН.

«Туризм является стимулом для развития самого города», — цитирует агентство генерального директора фонда развития Мариуполя Юрия Кампова.

Чтобы повысить привлекательность города как туристического объекта, власти Мариуполя постарались убрать из сети фотографии разрушений от обстрелов. Как отмечает агентство, в городе надеются, что туристов привлекут некие отреставрированные объекты — символы города. О каких объектах идет речь, не уточняется.

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В мае Министерство обороны Украины сообщило, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовятся прорвать позиции украинских силовиков под Мариуполем. В марте в окрестностях города бойцы Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать ополченцев под Мариуполем. Тогда, по информации силовиков ДНР, украинская армия потеряла 10 человек убитыми.

С апреля 2014-го в городе действовала администрация ДНР, однако в июне Мариуполь был занят украинской армией.