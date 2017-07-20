Латвийского пауэрлифтера дисквалифицировали за применение мельдония

Латвийский пауэрлифтер Андрей Мартулев дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного препарата мельдония. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА.

Допинг-проба, показавшая положительный результат, была сдана спортсменом в середине мая этого года. Срок дисквалификации Мартулева истекает 14 июля 2021-го.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло мельдоний в список запрещенных веществ в январе 2016 года. Впоследствии ряд российских спортсменов, в частности, теннисистка Мария Шарапова, были дисквалифицированы за применение препарата.

В апреле WADA сообщило, что содержание менее одного микрограмма этого вещества в допинг-пробе спортсмена, сданной до марта 2016-го, является допустимым показателем.

Пауэрлифтинг — силовое троеборье, которое включает в себя приседание со штангой на плечах, поднимание штанги лежа и отрыв штанги от помоста.