ГП заявила о ликвидации долгов предприятий по зарплате на 800 миллионов рублей

Результатом деятельности прокуроров Северо-Западного федерального округа (СЗФО) стала ликвидация долгов предприятий по зарплате перед гражданами в размере 805 миллионов рублей. Об этом в четверг, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Отмечается, что надзорное ведомство подвело итоги работы своих сотрудников в СЗФО в сфере защиты прав граждан на получение заработной платы за истекший период 2017 года. На особом контроле прокуратуры находилась деятельность предприятий-банкротов. Среди прочего, были пресечены факты ненадлежащего исполнения обязанностей арбитражными управляющими, необоснованного затягивания сроков конкурсного производства и неправомерного расходования денежных средств.

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Так, по результатам проверки в Республике Коми было возбуждено уголовное дело в отношении управляющего «УК «Княжпогостское ЖКХ» по статье о растрате. На других предприятиях были ликвидированы долги по зарплате перед сотрудниками — например, в «Трест «Ленмостострой» в Санкт-Петербурге работникам выплачено более 102,5 миллиона рублей долга.

Также прокурорами Республики Коми, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей была пресечена практика выплат «серой зарплаты». При этом нарушения в деятельности службы судебных приставов при исполнении решений судов о взыскании задолженности по зарплате стали основанием для прокурорского вмешательства во всех субъектах Северо-Западного федерального округа.

Всего за первое полугодие в СЗФО было выявлено 17,3 тысячи нарушений. В пресс-релизе подчеркивается, что соблюдение прав россиян на оплату труда находится на особом контроле управления Генеральной прокуратуры.

