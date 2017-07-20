Названы самые дешевые направления перелетов в Сочи и Крым

Летать в Крым текущим летом лучше всего из Ростова-на-Дону. Об этом специалисты туристического сервиса «Туту.ру» в четверг, 20 июля, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Авиабилет в один конец в Симферополь из Ростова-на-Дону обойдется в среднем в 4,9 тысячи рублей, что на 27,5 процента дешевле, чем при вылете в республику из Москвы.

Материалы по теме Перелет с сюрпризом 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

Из Волгограда в Крым можно добраться за 5,5 тысячи рублей. Это на 17 процентов меньше стоимости авиабилета с отправлением из столицы. Самым дорогим в плане перелетов на полуостров оказался Красноярск — свыше 14 тысяч рублей.

Что касается Сочи, то выгоднее всего можно долететь туда из Ростова-на-Дону, примерно за четыре тысячи рублей. Следом идут Москва и Воронеж (по 5,7 тысячи рублей для каждого из городов).

Наиболее дорогим путешествие на краснодарский курорт будет при отправлении из Омска. Авиабилет в один конец по данному маршруту обойдется примерно в 14,5 тысячи рублей.

В июне стало известно, что перелеты в Сочи и Симферополь из нескольких крупных российских городов оказались этим летом намного дороже аналогичных рейсов из Москвы.