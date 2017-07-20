Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» обнищал

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Тринидада и Тобаго Дуайт Йорк оказался на грани банкротства. Об этом сообщает портал 90min.

По информации издания, на счетах 45-летнего спортсмена осталось два евро. На этой неделе суд признал неплатежеспособной компанию футболиста Dwight Yorke Promotions. Чтобы избежать банкротства, Йорку необходимо продать свой особняк в Чешире.

Компания игрока, основанная в 1997 году, занималась продвижением профессиональных и полупрофессиональных легкоатлетических клубов и соревнований.

Дуайт Йорк выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2002 год. В составе «красных дьяволов» он провел 152 матча, в которых забил 66 мячей. В качестве игрока МЮ Йорк становился чемпионом Англии (трижды), выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.