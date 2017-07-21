Дочь тренера «Спартака» умерла в 23 года

Дочь тренера московского «Спартака» Романа Пилипчука Мария умерла в возрасте 23 лет. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщается на сайте красно-белых.

«Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении.

Причина смерти девушки остается неизвестной.

23 июля «Спартак» сыграет в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги с «Уфой».

Пилипчук вошел в тренерский штаб «Спартака» в июне 2016 года, когда командой руководил Дмитрий Аленичев. После его увольнения специалист остался работать в клубе в качестве помощника нового наставника итальянца Массимо Карреры. В сезоне-2016/2017 «Спартак» стал чемпионом России.