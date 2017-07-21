В Совфеде и Думе ответили на прекращение поставок энергооборудования Siemens

Решение о разрыве Siemens соглашений с российскими компаниями по поставкам энергооборудования является ударом по самому концерну. Такую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров.

«Это удар по самой компании, большие убытки и потери для нее. Siemens ведь десятки лет на российском рынке, он очень значим для компании», — сказал парламентарий. По его словам, Siemens принял такое решение под давлением Запада.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что ситуация вокруг Siemens даст очередной шанс наладить импортозамещение, пишет агентство.

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Утром в пятницу, 21 июля, немецкий концерн сообщил, что разорвет лицензионное соглашение с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. В Siemens считают, что четыре произведенных компанией газовые турбины были незаконно перевезены на территорию Крыма.

11 июля сообщалось, что концерн подал иск к представителям «Технопромэкспорта» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех»). На этой компании, по утверждению Siemens, лежит ответственность за поставки турбин на полуостров. Изначально оборудование было предназначено для двух электростанций в Краснодарском крае.

За день до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставленные в Крым турбины имеют российское происхождение.

О том, что оборудование Siemens привезено в Севастополь для строительства электростанций, СМИ сообщали в начале июля. Отмечалось, что концерн могут обвинить в нарушении санкционного режима, который запрещает поставку на полуостров энергетических технологий и оборудования.