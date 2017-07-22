«Краснодар» всухую обыграл дебютанта РФПЛ «Тосно»

В матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Краснодар» обыграл дебютанта турнира «Тосно». Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась в субботу, 22 июля, в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Маурисиу Перейра (58-я минута) и Жоаозиньо (66-я). На 29-й минуте полузащитник «быков» Юрий Газинский получил травму и был заменен, вместо него на поле вышел Роман Шишкин.

После двух туров в активе «Краснодара» шесть очков, команда Игоря Шалимова занимает третье место в таблице РФПЛ. «Тосно» не набрал ни одного очка и идет на последней, 16-й позиции.

Ранее 22 июля санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:1. Победу сине-бело-голубым принес дубль аргентинского новичка команды Себастьяна Дриусси. Во время матча на стадионе «Санкт-Петербург» протекла крыша.