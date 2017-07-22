В ЛНР поведали о торговле позициями в частях ВСУ

Украинские силовики при ротации подразделений у линии соприкосновения в Донбассе покупают и продают друг у друга оборудованные окопы, блиндажи и наблюдательные пункты. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Его слова в субботу, 22 июля, приводит РИА Новости.

По словам представителя ополченцев, стоимость «варьируется от нескольких ящиков водки и ящика гранат до 10-15 тысяч гривен (22-34 тысячи рублей)». При этом сторонам не всегда удается сойтись в цене, отметил он. В частности, подразделения 58-й бригады ВСУ отказались выкупать у 93-й бригады наблюдательные посты в районе населенного пункта Катериновка и позиции на первой линии обороны в районе железнодорожной станции Сифонное.

«В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны», — пояснил Марочко.

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10 июля замком оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, заявил, что Киев перебрасывает в зону вооруженного конфликта в Донбассе солдат-срочников из-за растущего некомплекта в частях. Делается это в нарушение указаний высшего военно-политического руководства страны. «Солдат-срочников активно привлекают к рытью окопов на переднем крае и несению службы на блокпостах», — подчеркнул он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.