Российский бизнесмен Лебедев рассказал о превосходстве Крыма над Монако

Российский бизнесмен, председатель совета директоров ЗАО «Национальная резервная компания» (НРК) Александр Лебедев заявил о превосходстве Крыма над Монако. Соответствующую запись он сделал в своем аккаунте в Instagram.

«Дети поддержали — Крым круче Монако», — подписал он снимок, где запечатлен с дочерью и двумя сыновьями.

В геолокации указано, что бизнесмен с детьми находятся на отдыхе в Алуште, в спа-отеле «Море», который принадлежит Лебедеву.

Материалы по теме Театр начинается с вешалки Кто ответит за будущее единственного в Ялте храма Мельпомены

Совладелец НРК является одним из крупных инвесторов в Крыму еще с тех времен, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией. Так, Лебедев вложил 10 миллионов евро в реконструкцию ялтинского театра имени Чехова, который из-за обветшалости здания был закрыт в 1996 году. Оснащенный самым современным оборудованием театр вновь открыл свои двери в марте 2008-го.

Однако в мае 2017 года бизнесмен уведомил главу Республики Крым Сергея Аксенова об отказе от договора аренды ялтинского театра, это произошло на фоне конфликта с директором учреждения. «Восстановленный из руин театр, по праву именуемый жемчужиной Ялты, передаю в управление и полное распоряжение органов государственной власти республики Крым и органов местного самоуправления Ялты», — заявил Лебедев.

