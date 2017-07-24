Обвиняемого в экстремизме математика Богатова выпустили из СИЗО

Преподаватель Московской финансово-юридической академии (МФЮА) математик Дмитрий Богатов, обвиняемый в оправдании терроризма и экстремизме, переведен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Пресненский суд столицы, передает «Интерфакс».

С ходатайством о замене меры пресечения Богатову в суд обратилось следствие.

21 июля источник в правоохранительных органах сообщал «Ленте.ру», что московский главк Следственного комитета, обращаясь в суд, учел состояние здоровья преподавателя. «Следствие сочло возможным смягчить ему меру пресечения с ареста на домашний арест, но с несколькими ограничениями. В частности, в ходатайстве содержится просьба запретить Богатову пользоваться интернетом», — отмечал собеседник редакции.

25-летний Дмитрий Богатов был задержан 6 апреля по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. 7 апреля Пресненский суд Москвы отказался арестовывать математика по этому обвинению и он был освобожден в зале суда. Однако через несколько часов Богатова вновь задержали и вменили ему более тяжкую статью — призывы к терроризму. После этого, 10 апреля, суд арестовал подозреваемого. По версии следствия, накануне, 2 апреля, именно Богатов разместил в интернете призывы выйти на улицы городов, вооружившись коктейлями Молотова.