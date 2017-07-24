Банк России поднял евро почти на рубль

Официальный курс евро, установленный Банком России на 25 июля, составляет 69,47 рубля. Он увеличен на 81 копейку. Доллар при этом оценен в 59,66 рубля (плюс 73 копейки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

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По информации на 12:40 мск, единая европейская валюта на Московской бирже стоила 69,87 рубля (прибавила 87 копеек), американская — 59,96 рубля (плюс 58 копеек). Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась около отметки 48,18 доллара за баррель.

Ранее, 13 июля, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в колебаниях рубля нет ничего экстремального, а в условиях плавающего валютного курса к ним нужно быть готовым.

В июне курс российской валюты падал из-за снижения цен на нефть и роста геополитической напряженности, считают эксперты Банка России.