Курс доллара превысил 60 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до отметки 60,02 рубля. Американская валюта впервые с 13 июля преодолела уровень в 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро при этом превысил 70 рублей.

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Официальные курсы на 25 июля — 59,66 и 69,47 рубля соответственно.

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась около отметки в 48,15 доллара за баррель (плюс 0,19 процента).

Ранее, 11 июля, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач заявил, что курс рубля к основным валютам сохранится примерно на текущем уровне, а цены на нефть могут несколько вырасти к концу года.

6 июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.