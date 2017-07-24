Курс евро поднялся выше 69 рублей

Курс рубля на открытии торговой сессии на Московской бирже в понедельник, 24 июля, снизился по отношению к доллару и евро, следует из данных торговой площадки. Евро в первые минуты торгов поднялся на 65 копеек, впервые за 12 дней превысив отметку в 69 рублей.

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Доллар, в свою очередь, вырос на 13 копеек, до 59,48 рубля. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на выходные и понедельник, составляет 59,24 рубля, евро — 68,28 рубля.

Цены на нефть на мировых биржах 24 июля заметно не изменились. Марка Brent торгуется на уровне 48 долларов за баррель, WTI — 45,69 доллара.

13 июля министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в колебаниях рубля нет ничего экстремального, а в условиях плавающего валютного курса к ним нужно быть готовым.

В июне российская валюта падала в цене из-за снижения цен на нефть и роста геополитической напряженности, считают эксперты Банка России.