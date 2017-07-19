Приток капитала в Россию в июне назвали необычайно высоким

Приток капитала в Россию со стороны корпоративного сектора был необычно высоким в июне и составил 9,3 миллиарда долларов. Об этом в среду, 19 июля, пишут аналитики Райффайзенбанка.

По их мнению, этот фактор позволил сохранить избыток валютной ликвидности в банковской сфере. «Основной причиной, по которой отрицательное сальдо счета текущих операций не сказалось на избытке валютной ликвидности, по нашему мнению, является нетипично высокий ввоз капитала корпоративным сектором», — отмечают аналитики. Этот приток, скорее всего, пошел на погашение долга перед российскими банками, полагают они.

Без этих средств избыток валютной ликвидности на внутреннем рынке был бы исчерпан уже в конце июня. В целом сальдо счета текущих операций станет отрицательным в третьем квартале, что приведет к ослаблению рубля, указывают эксперты.

Снижение курса российской валюты в июне не оказало влияния на поведение россиян — валютные вклады не изменились, а вклады в рублях приросли. «Образовавшийся дефицит рублевой ликвидности был покрыт за счет увеличения долга перед ЦБ и Минфином (плюс 220 миллиардов рублей)», — полагают аналитики.

По данным Emerging Portfolio Fund Research, отток средств из фондов, ориентированных на российские активы, за неделю, завершившуюся 5 июля, подскочил до 29,4 миллиона долларов. Неделей ранее показатель составлял 0,4 миллиона долларов, он вырос в 73,5 раза.

В начале июля «Коммерсантъ» писал о том, что зарубежные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 миллиарда долларов, это максимальный отток за последние три с половиной года.

В январе-мае 2017 года чистый вывоз капитала из России достиг 22,4 миллиарда долларов, подсчитали в Центробанке. За аналогичный период 2016 года показатель составил 10,3 миллиарда долларов.