Два человека погибли в результате наезда на пешеходов в США

Два человека погибли в результате наезда автомобиля на группу людей в американском городе Алчестер, штат Южная Дакота. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел неподалеку от городского реабилитационного центра. Еще восемь человек, включая водителя машины, пострадали.

Полиция не считает наезд на людей преднамеренным. Начато расследование произошедшего.

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.