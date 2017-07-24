Россия
 

Жириновский понадеялся на помощь Рогозина в починке «Ё-мобиля»

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, обратившийся в правительство с просьбой помочь с ремонтом его «Ё-мобиля», предложил наладить в России производство экологичных авто. Его слова приводит телеканал «360» в понедельник, 24 июля.

«Надо развивать, и останавливаться не надо. И [вице-премьер Дмитрий] Рогозин должен это делать на каких-то оборонных заводах, что будет дополнительной прибылью для них и более оптимальным использованием наших ресурсов», — сказал политик.

Жириновский также выразил надежду, что зампред российского правительства найдет способ починить «Ё-мобиль». «Если ничего не сможет, то он [автомобиль] будет стоять так, как он у меня сейчас стоит. Там закрытая территория, где и мой "Запорожец" стоит, и "Жигули", и "Победа"», — отметил он.

Ранее в понедельник сообщалось, что Дмитрий Рогозин пообещал помочь с починкой «Ё-мобиля» Жириновского. У машины, в частности, не работает аккумулятор. По данным «Коммерсанта», вице-премьер предложил главе Минпромторгу Денису Мантурову подключить к решению вопроса корпорацию «Уралвагонзавод», и приделать к авто гусеницы и пушку.

В январе Владимир Жириновский пожаловался, что его так называемый гибридный автомобиль не может ездить из-за проблем с зарядным устройством.

«Ё-мобиль» лидеру ЛДПР пообещал подарить бизнесмен Михаил Прохоров в 2012 году, однако выполнил свое обещание лишь два года спустя.

Согласно декларации о доходах и имуществе, у народного избранника в собственности числится автомобиль Lada.

О планах по созданию российского гибридного автомобиля впервые было объявлено в апреле 2010 года. Промышленное производство машин было запланировано на начало 2015 года, но было перенесено на неопределенный срок.

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